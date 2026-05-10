Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü
