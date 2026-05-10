Fenerbahçe'de Yıldız İsim Sessiz Sedasız Veda Etti

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında ilk ayrılıklardan biri netleşti. Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Edson Alvarez’in sarı-lacivertli kariyeri sona eriyor. Süper Lig’de şampiyonluğu bir kez daha ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de yönetim ve teknik heyetin, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI İÇİN AMELİYAT KARARI ALMIŞTI

Dünya Kupası’nda forma giyebilmek için ameliyat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Alvarez’in, alınan kararın ardından takımdan ayrılacağı oyuncuya bildirildi. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle de Konyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, teknik ekibin oyuncuyla ilgili kararını kendisine ilettiğini söylemişti. Deneyimli futbolcu, deplasman kafilesine dahil edilmedi.

