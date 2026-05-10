Fenerbahçe arsaVev, Kadın Futbol Ligi'nde İlk Kez Şampiyon

Sarı-lacivertliler, ligin 28’inci haftasında deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor ile Çotanak Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 7-0 kazanan Fenerbahçe arsaVev, puanını 77’ye yükseltti.

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

En yakın takipçisi Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı’nın Trabzonspor Kadın Futbol Takımı karşısında puan kaybetmesiyle puan farkını 7’ye çıkaran sarı-lacivertliler, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TARİHİNDE İLK KEZ

2021 yılında kurulan takım, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Fenerbahçe arsaVev, ilk sezonunda (2021/2022) yarı finale yükselmiş, 2022/2023 sezonunda final oynamıştı. Sarı-lacivertliler, 2023/2024 sezonunu üçüncü, 2024/2025 sezonunu ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe arsaVev, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

123 GOL ATTI 8 GOL YEDİ

Fenerbahçe arsaVev, 2025/2026 sezonunda geride kalan 28 haftada 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 18 farklı oyuncunun gol katkısı verdiği sarı-lacivertli ekip, Giresun deplasmanının ardından toplam gol sayısını 123’e yükseltirken, kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Takımın en golcü oyuncusu ise attığı 16 golle Andrea Staskova oldu.

Kaynak: DHA