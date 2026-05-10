Bahçeli'den Galatasaray'a Tebrik
MHP lideri Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik etti. Bahçeli ayrıca Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.
TEBRİK VE BAŞARI DİLEKLERİ
Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26. Şampiyonluğunu kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
