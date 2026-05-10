TÜİK'te Başkanlık Bilmecesi: Bakanlıktan 'Görev Süresi' Açıklaması Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’na yapılan atamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Erhan Çetinkaya’nın görev süresinin ocak ayında sona erdiğini ve yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten sürdürdüğünü belirterek, “Görevden alındı” yönündeki haberlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin, "TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir" açıklamasını yaptı.

SÖZ KONUSU HABERLER YALANLANDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür.

'GÖREVİNE VEKALETEN DEVAM ETMİŞTİR'

Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede; ataması yapılmamışken 'görevden alındı' diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2026 Cumartesi sayısında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın (TÜİK) değiştiği açıklanmıştı.

2022'den bu yana TÜİK Başkanlığı yapan Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atanmıştı.

Kaynak: AA

