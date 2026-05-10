Arda Turan'dan Büyük Zafer, Tarihe Geçti

Ukrayna Premier Ligi’nde Arda Turan rüzgarı esti. Sezon başında Shakhtar Donetsk’in başına geçen genç teknik adam, ilk yılında takımıyla şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 27. haftasında deplasmanda SK Poltava ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, rakibini 4-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla puanını 66’ya yükselten Shakhtar, tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu ilan etti. Turuncu-siyahlılar son olarak 2023-2024 sezonunda kupayı müzesine götürmüştü.

TARİH YAZDI

Arda Turan bu zaferle birlikte Avrupa’nın en üst düzey liglerinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olmayı başardı. Sezon boyunca yalnızca bir kez mağlup olan Shakhtar Donetsk, oynadığı 27 maçta 65 gol atıp kalesinde sadece 17 gol gördü.

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük çıkışını Eyüpspor ile yaşayan Arda Turan, 2023-2024 sezonunda İstanbul ekibini 1. Lig’de şampiyon yapmıştı. Genç teknik adam, şimdiyse kariyerine Avrupa’da tarihi bir başarı ekledi.

