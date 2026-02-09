Savunma Sanayiinin Gözü TUSAŞ'tan Yeni Hamle! Yeni Kamikaze İHA Geliyor

Milli Muharip Uçak KAAN, dünyanın en önemli savunma sanayi etkinliklerinden Suudi Arabistan’daki World Defense Show'da teknolojiyle desteklenmiş yeni konseptle tanıtılıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Riyad'da düzenlenen fuarda, ürün ve kabiliyetlerini uluslararası heyetlere sunuyor.

TUSAŞ, bu fuarla birlikte tanıtım faaliyetlerine teknoloji ağırlıklı yeni bir konsept ekledi.

Daha önceki fuarlarda genel olarak ölçekli hareketsiz maketler kullanılırken bu kez tanıtım için TUSAŞ'ın KAAN ve ANKA III'lerle oluşturduğu OKU (Otonom Kol Uçuşu) konseptinin hareketli sunumu tercih edildi.

Arka plandaki led ekranlardaki videoyla senkron şekilde desteklenen konseptle KAAN ve iki yanındaki ANKA III'ler hangardan çıkıp bazı manevralarla taarruz görevi gerçekleştiriyor. TUSAŞ'ın bu yeni tanıtımı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekti.

OKU, modern hava harp doktrinindeki "insanlı-insansız takımlanma" (MUM-T/Manned-Unmanned Teaming) yaklaşımının Türkiye'deki karşılığını oluşturuyor. Bu konsept, KAAN gibi pilotlu uçakların ANKA III gibi insansız jetlerle bir "kol" halinde birlikte görev yapabilmesini içeriyor.

TUSAŞ, bunun yanında standındaki 4 dokunmatik ekranla ürünlerini dijital olarak ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler ekranlar aracılığıyla ürünlerle ilgili birçok detaya ulaşıyor, 360 derece inceleyebiliyor, videolarını izleyebiliyor.

Söz konusu konsept, bu yıl Endonezya, Malezya ve İngiltere'de yapılacak fuarlarda da kullanılacak.

TUSAŞ, benzer uygulamaları HÜRJET ve GÖKBEY platformları için de yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dijitalleştiğine işaret ederek dijitalde yapılan birçok şeyin artık gerçeğe çok yakın olduğunu, hatta senaryolar dahilinde bunu gerçekleştirme imkanı bulunduğunu söyledi.

Daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde ürünlerini nasıl tanıtabileceklerini değerlendirdiklerini dile getiren Demiroğlu, ortaya böyle bir konsept çıktığını belirtti. Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Güzel bir konsept, daha da gelişecek 6. nesil gibi. Ama ürünlerimizi dijital ortamda, gelen, ilgilenen kişilere yönelik olarak terzi usulü hazırlanmış paketlerle sunmayı planlıyoruz. Çok üst seviyede bir ziyaretçimize onun isteyeceği bilgileri ihtiva eden paketi, daha detaya inmek isteyenlere daha detay ama genelde hepsinin bir arada tadında olduğu bir konsepti sunabileceğiz. Bunu da dijitalle yapabiliyorsunuz. Buna bir müddet sonra yapay zeka da eklenir. Böyle bir konseptle ilk defa bu fuarda karşınızda çıkmış bulunuyoruz."

Kaynak: AA

