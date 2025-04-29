Yeşilırmak'ta ekolojik alarm: Balıkların ardından kanatlı hayvanlar da ölüyor

Tokat’ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta balık ölümlerinin ardından şimdi de ördek ve kaz ölümleri yaşanıyor. Ekipler sudan numune alarak kirlilik ve hastalık ihtimallerini araştırıyor.

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Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta hafta sonu yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kazlarda da ölümler görülmeye başlandı. Irmak kıyısında çok sayıda ölü ördek ve kazları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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Hayvan
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