Ünlü Markaların Etiketlerini Kullanarak Sahte Parfüm Yaptılar
Antalya'da zabıta ekipleri tarafından kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu.
Baran Şenel
Antalya'da tespit edilen sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu. Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.
Kaynak: DHA
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