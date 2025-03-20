Ünlü Markaların Etiketlerini Kullanarak Sahte Parfüm Yaptılar

Antalya'da tespit edilen sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 2 bin 315 sahte parfüme el konuldu. Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen, özellikle yabancı turistleri yanıltan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler zabıta ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: DHA