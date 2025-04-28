Apartman Deposu Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında bulunan depoda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale etti. Yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda maddi zarar oluştu.

Kaynak: İHA