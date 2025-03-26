Fabrikada Meydana Gelen Patlamalar Paniğe Neden Oldu

Arnavutköy'de bir fabrikanın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın daha fazla büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

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İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi'ndeki fabrikanın elektrik panosunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalleliler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri patlamaların ardından çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: DHA

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