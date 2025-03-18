Şehidin Eşine Gönderdiği Video Ortaya Çıktı

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin çarpışması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek’in, eşine gönderdiği videolu mesaj ortaya çıktı. 'Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş' diyerek eşine emanet ettiği video, yürekleri dağladı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin havada temas etmesi sonucu düşen helikopterde şehit düşen 6 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği videolu mesaj yürekleri dağladı.

Kazadan kısa bir süre önce çekilen 9 saniyelik videoyu eşi Bahar İpek'e "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" diyerek gönderdiği videoyu paylaşan Bahar İpek, şehit eşinin kendisine "Bir gün beni herkes unutacak ama ne olur unutma" dediğini gözyaşları içinde anlattı.

Kaynak: İHA

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