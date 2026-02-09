Mesut Özarslan'dan Çarpıcı Açıklama: 'Küfür Etmese İstifa Etmeyecektim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine sinkaflı küfürler ettiğini paylaşmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in "Böyle bir gündemimiz yok" demesinin ardından, Mesut Özaslan'dan da yeni bir açıklama geldi.

tv100 canlı yayınına katılan Özaslan, AK Parti’ye geçip geçmeyeceğine dair "Ben günlerdir derdimi anlatıyorum ama ısrarla anlamamaya çalışıyorlar. Derdimizi anlatırken bizim böyle bir planımız yoktu. Ve bunun olmadığını da 2 gündür söylüyorum. Böyle bir olay yokken bu hale getirildi olay" dedi.

'ÖZGÜR BEYLE CUMA GECESİ GÖRÜŞTÜM'

Özarslan, devamında şu ifadeleri kullandı: "(CHP) İl başkanıyla kendi makamımda görüştüm. Bu durumu görüştüm izah ettim o da iyi yapmışsın dedi. Genel merkez üst düzey yöneticileriyle görüştüm, bu durumu anlattım. Parti meclis üyemin haberi var. Hatta hatta geçen akşam genel başkanımızın bana atmış olduğu sinkaflı mesajlardan önceki akşam da sayın genel başkanımla ben zaten görüştüm. Mansur bey benimle görüşmedi. Genel başkanla cumayı cumartesiye bağlayan gece görüştüm. Görüşmede ayrılacağımı söylemedim, öyle bir şey yok. Kendisi dedi ki 'Tekrar güven tazelemek istiyorsan sosyal medyada televizyonlarda çıkan haberlere yanıt ver' dedi. Ben de ‘Niye verecekmişim, benim hükümetle ilişkilerim iyi, kentsel dönüşümde start vermişim durup dururken neden ilişkilerimi bozayım’ dedim. Bu aşamaya nasıl gelindiği ben de anlamadım kimse anlamadı. Ben ne AK Parti’yle ne başka diğer partilerle geçiş program planlaması yapmadım. Zaten öyle bir plan yapmadığımı da bugün Ömer Çelik açıkladı. Hep birlikte duyduk."

'EĞER GÖRÜŞMEDİM DİYORSA...'

CHP lideri Özel’e sert çıkan Özarslan, "Cuma’yı cumartesiye bağlayan gece kendisiyle görüştük. Eğer görüşmedik diyorsa ve ben bunu ispatlarsam genel başkanlıktan istifa etsin. İspatlayamazsam ben belediye başkanlığından ayrılırım" dedi.

'SABAHA KADAR UYUYAMADIM'

Özgür Özel’in attığı mesajların sorulması üzerine konuşan Özarslan, "Sabaha kadar uyuyamadım. Artık bu partide kalamayacağımı tüm ailem ve yakın çevremle istişare ettim ve istifa etme kararı aldım" dedi.

Sözlerine devam eden Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bana kızgın olduğunu görüyorum. O bizim abimiz öyle görüyoruz. Sonrasında ne gelişir bilmiyorum ama inanılmaz kızgın olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

'ASLA DÖNMEM'

Özarslan, "Partisine yeniden dönecek mi" sorusuna şu yanıt verdi: "Asla ve katiyen dönmem. Ben namuslu, töresine bağlı bir insanım. Aileme edilen böyle küfürler varken, böylesine hafif düşünen bir genel başkan varsa asla dönmem. Ahlakıma, düşünceme Özel Özel’in şahsından bahsediyorum uymadığını düşünüyorum."

'Terörsüz Türkiye' sürecinde Özgür Özel’e "Bilge lider Devlet Bahçeli’nin yanında durmanız gerekiyor" dediğini anlatan Özarslan, "O da 'Araştıracağım, inceleyeceğim' diye cevap verdi" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...