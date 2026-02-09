Tapusu Olanlar Dikkat: Sadece 5 Gün Kaldı! Kaçırana 2 Kat Ceza Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tapu alım satımı yapan on binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılının ilk ayında son beş yıl içinde taşınmaz alım ya da satım işlemi gerçekleştiren tapu sahiplerine tebligat göndermeye başladı. Yapılan incelemelerde, tapuda beyan edilen satış bedelinin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen işlemler için taraflara savunma vermeleri amacıyla yalnızca 5 gün süre tanındı.

GİB’DEN TAPU SAHİPLERİNE TEBLİGAT

Ocak ayı boyunca Türkiye genelinde on binlerce tapu işlemi mercek altına alındı. GİB tarafından adreslere gönderilen çağrı kağıtlarında, şüpheli görülen alım satım işlemleriyle ilgili savunma istenildiği belirtildi.

SON 5 YILDA ALIM SATIM YAPANLAR MERCEK ALTINDA

İncelemeler, son beş yıl içerisinde taşınmaz alımı ya da satışı gerçekleştiren kişiler üzerinde yoğunlaştırıldı. Tapu kayıtlarında beyan edilen bedelin piyasa değerinin altında olduğu işlemler riskli gruba alındı.

TAPU HARCI USULSÜZLÜĞÜ DENETİMLERİ ARTIRILDI

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapılırken, her satış işleminde beyan edilen bedelin yüzde 4’ü oranında tapu harcı ödendi. Harç yükünün yüksek olması nedeniyle alıcı ve satıcıların satış bedelini düşük göstermeye yöneldiği, bu durumun da yaygın bir usulsüzlüğe dönüştüğü ifade ediliyor.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANA 5 GÜNLÜK SÜRE

GİB, tapuda eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu değerlendirilen kişilere savunma yapmaları için 5 gün süre tanıdı. Bu süre içinde başvurmayanlar, indirimli ceza hakkından yararlanamayacak.

BAŞVURMAYANA YÜZDE 100 VERGİ ZİYAI CEZASI

Meclis’te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyan tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı. Bu da eksik beyan edilen tutarın iki katı kadar ceza ödenmesi anlamına geliyor.

PİŞMANLIK BAŞVURUSU YAPANLARA İNDİRİM İMKANI

Yetkililer, ağır cezalarla karşılaşmak istemeyen tapu sahiplerinin GİB’e “pişmanlık” başvurusunda bulunabileceğini hatırlatıyor. Süresi içinde yapılan başvurularda indirimli vergi ziyaı cezası uygulanacak.

SÜREYİ KAÇIRAN HAKKINI KAYBEDECEK

Belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunmayan tapu sahipleri ise hem yüzde 100 ceza ile karşı karşıya kalacak hem de indirim hakkını tamamen kaybedecek.

Kaynak: Haber Merkezi