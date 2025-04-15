Yozgat'ta Yol Üzerine Çıkan 30 Yaban Domuzu Kamerada
Yozgat'ın Sarıkaya ile Elçi köyü arasında karla kaplı araziden çıkan yaklaşık 30 yaban domuzundan oluşan sürü, yol üzerinde araçların önünde koşarken görüntülendi.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi ile Çayıralan ilçesine bağlı Elçi köyü arasındaki bölgede, karla kaplı araziden yola çıkan yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 30 yaban domuzu, açık araziden çıkarak yola yöneldi ve bir aracın önünde bir süre ilerledikten sonra yeniden karlı araziye girerek bölgeden uzaklaştı.
O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sırasında herhangi bir kaza meydana gelmedi.
Kaynak: İHA
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