12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak

Sivas’ta 12 yıl önce belde statüsünü kaybeden Yıldızeli’ne bağlı Kalın ile Zara ilçesine bağlı Şerefiye, alınan yeni kararla yeniden belde statüsüne kavuştu. Karar, her iki yerleşimde de memnuniyetle karşılanırken, beldeler bir süre kayyım yönetiminde kalacak. Daha sonra yapılacak seçimle birlikte belediye başkanları belirlenecek.

Sivas’ın Zara ve Yıldızeli ilçelerine bağlı, nüfusları çevredeki köylere göre daha fazla olan Şerefiye ve Kalın yerleşimleri, alınan yeni kararın ardından tekrar belde statüsüne kavuştu. Daha önce beldeyken 2013 yılında köy statüsüne düşürülen bu yerlerde yaşayan vatandaşlar, yeniden belde olmanın sevincini yaşadı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK YERLEŞİMLERİNDEN BİRİ

İl merkezine 76 kilometre, Zara ilçesine ise 32 kilometre mesafede bulunan Şerefiye, 31 Aralık 1991 tarihinde belediye statüsü kazanmış, 2013’teki düzenleme ile köye dönüştürülmüştü. Bölgenin öne çıkan yerleşimlerinden biri olan Şerefiye, aradan geçen 12 yılın ardından yeniden belde statüsünü elde etti.

12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak - Resim : 1
Şerefiye Mahallesi Muhtarı Nuretdin Aslan (solda)

KAYYIM ATANACAK

Şerefiye’nin tekrar belde olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan muhtar Nureddin Aslan, "Bu dava için 1 buçuk yıl uğraştık. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Gerçekten bir hak kaybımız söz konusuydu. Bu hakkımızı geri aldık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda kayyım atanacak. Bölgemize ve Şerefiye’mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak - Resim : 2

KALIN DA 12 YIL ARADAN SONRA BELDE STATÜSÜNE DÖNDÜ

Sivas şehir merkezine 30 kilometre, Yıldızeli ilçesine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan Kalın, 31 Aralık 1998 tarihinde belediye statüsü kazanarak belde olmuştu. Zamanla yaşanan göçler nedeniyle nüfusu 2 binin altına düşen Kalın, 2013 yılında köy statüsüne gerilemişti. Köy halkı ve muhtarın girişimleriyle yeniden belde olma talebi gündeme gelen Kalın, alınan karar doğrultusunda tekrar belde statüsüne kavuştu. Geçici olarak vekaletle yönetilecek olan beldede, yapılacak seçimlerin ardından belediye başkanı belirlenecek.

Köyün yeniden belde statüsü kazanması için hukuki süreç başlattıklarını dile getiren Kalın Muhtarı Kemal Kol ise, " Mahkeme süreci bir süre devam etti. Sonunda beldemizi geri kazandık. Beldemize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas Seçim Kayyım
