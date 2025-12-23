Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

U.S. Polo Assn. markasının lisans ve küresel operasyonlarını yürüten USPA Global, Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Saat & Saat tarafından satın alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, her iki şirketin de uzun süredir markanın lisanslı iş ortakları olarak faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE ERİŞİM SAĞLANACAK

Açıklamaya göre bu satın alma ile birlikte Aydınlı Grubu’nun operasyonları Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Yeni yapı sayesinde markanın 50’den fazla ülkede daha güçlü bir perakende ağına ulaşması hedefleniyor. Saat & Saat CEO’su Ramazan Kaya’nın, Aydınlı Grup CEO’su olarak görev yapacağı da bildirildi.

450'DEN FAZLA MAĞAZA İLE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Satın alma sonrası Saat & Saat’in yalnızca saat perakendeciliğiyle sınırlı kalmayarak küresel hazır giyim sektörüne güçlü bir giriş yaptığı belirtildi. U.S. Polo Assn. markasının yaklaşık 450’den fazla mağazası ve çok markalı dijital satış kanallarıyla büyümesini sürdürmesinin planlandığı aktarıldı.

Aydınlı Grubu’nun monobrand mağazalar, departmanlı satış noktaları ve e-ticaret kanallarını kapsayan yaygın satış ağıyla bölgenin en güçlü perakende aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

USPA Global Başkanı ve CEO’su J. Michael Prince, bu stratejik satın almanın U.S. Polo Assn. markasının küresel yolculuğunda önemli bir eşik olduğunu ifade etti. Prince, önümüzdeki dönemde bölgede 1 milyar dolarlık perakende satış hacmine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Prince ayrıca, Aydınlı Grubu’nun önceki dönem başkanı Şeref Safa’ya ve sürece katkı sunan TMSF’ye teşekkür ederek, güçlü ve sürdürülebilir bir yapı inşa edildiğini vurguladı.

“ORTAK VİZYONUMUZUN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI”

Saat & Saat CEO’su Ramazan Kaya da satın almanın şirket için stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kaya, bu hamlenin büyümeyi hızlandıracağını, kurumsal yetkinlikleri artıracağını ve markayı yeni bir aşamaya taşıyacağını söyledi. Kaya, “Bu satın alma, U.S. Polo Assn. ile paylaştığımız ortak vizyonun somut bir yansıması. İkonik bir küresel markayı daha ileri taşırken, temsil ettiği yaşam tarzıyla ilham vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA