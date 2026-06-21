2-0'dan Döndüler: Filenin Sultanları'ndan Büyük Zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Ankara etabında Almanya karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı.

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2-0'dan Döndüler: Filenin Sultanları'ndan Büyük Zafer
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi başardı.

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-18, ikinci seti ise 26-24 kaybederek 2-0 geriye düştü. Ancak üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koyan milliler, bu bölümü 25-19 kazanarak umutlarını sürdürdü. Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren A Milli Takım, rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak skoru 2-2'ye getirdi.

2-0'dan Döndüler: Filenin Sultanları'ndan Büyük Zafer - Resim : 1

NEFES KESEN SON

Nefes kesen tie-break setinde taraftar desteğini de arkasına alan Filenin Sultanları, Almanya'yı 15-13 mağlup ederek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Milliler, Ankara etabındaki son maçında 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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