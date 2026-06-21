Dünyanın Gözü İsviçre'de: Tarihi ABD-İran Görüşmesinde Son Saatler

İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakere sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. İsviçre'de gerçekleştirilecek kritik görüşmeler öncesinde İran heyeti ülkeye ulaşırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington'dan ayrıldı.

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Dünyanın Gözü İsviçre'de: Tarihi ABD-İran Görüşmesinde Son Saatler
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Pakistan'ın arabuluculuğunda varılan ve 18 Haziran'da yürürlüğe giren 14 maddelik 'İslamabad Mutabakatı'nın ardından İran ve ABD arasında yeni bir diplomatik süreç başlıyor. Tarafların heyetleri, mutabakatın uygulanması ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere İsviçre'de bir araya gelecek.

İRAN HEYETİ ULAŞTI

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi taşıyan heyet, görüşmeler için İsviçre'ye iniş yaptı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in basın sözcüsü Luke Schroeder ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığını duyurdu.

PAKİSTAN VE KATAR DA MASADA OLACAK

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD temsilcilerinin 21 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamıştı. Görüşmelere arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan yetkililerin de katılması bekleniyor.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in de üst düzey bir heyetle müzakerelerde yer alacağı belirtildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de görüşmelere katılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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