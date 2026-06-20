Trump'tan Flaş Hürmüz Açıklaması: 'Geçişlerde Hiçbir Ücret Alınmayacak'

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda geçiş ücretleriyle ilgili önemli bir karar aldıklarını duyurdu. tv100'ün haberine göre Trump, ateşkes süreci boyunca 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan hiçbir geçiş ücreti alınmayacağını bildirdi. Trump, 60 günlük sürenin dolmasının ardından da boğazdan kalıcı olarak geçiş ücreti olmayacağını vurguladı.

'KORUMA ÜCRETİ' ÇIKIŞI

Trump ayrıca, anlaşmanın tamamlanamaması durumunda Orta Doğu ülkelerine geçmişte, günümüzde ve gelecekte sunulan 'koruma' hizmetlerinin maliyetini tahsil etmek amacıyla yalnızca ABD tarafından ve ABD adına ücret belirlenebileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi