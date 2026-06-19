Resmi İmzalar Atılacaktı: İsviçre’deki ABD-İran Görüşmesi Ertelendi

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bekayi, ihtiyaç duyulması halinde iki ülke arasında arabulucular üzerinden temasların sürdürüldüğünü belirterek, müzakereler için gerekli koşullar oluştuğunda kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. İsviçre'de planlanan görüşmelerin 'daha sonraki bir tarihe' bırakıldığını ifade etti.

'ACİLİYET TAŞIMIYOR'

İranlı sözcü, müzakerelerin başlaması için İslamabad Mutabakatı'nın bazı maddelerinin uygulanması ve bu uygulamanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Mutabakat zaptının daha önce imzalanmış olması nedeniyle İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin aciliyet taşımadığını kaydetti.

HÜRMÜZ İDDİASINA YALANLAMA

Bekayi ayrıca, bazı medya organlarında yer alan "Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İran'ın aldığı güvenlik önlemleri sayesinde ticari gemi geçişlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Bekayi, boğazın açık olduğunu ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer tesislerini denetlemeye davet edildiğine ilişkin iddiaları da yalanlayan Bekayi, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetlenen tesislerde denetimlerin devam edeceğini söyledi. İran'ın 60 günlük müzakere süresi boyunca nükleer programını koruyacağını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda 14 Haziran'da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik İslamabad Mutabakatı üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı. Anlaşmada Lübnan dahil çatışmaların sonlandırılması, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

Kaynak: AA