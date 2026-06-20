Dünya Kupası'na Veda Ettik: A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından henüz puanı bulunmayan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay ise umudunu üçüncü haftadaki Avustralya maçına taşıdı.

Oynanan mücadele, TSİ 06.00'da başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetti. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation oldu.

08.03 MAÇI 1-0 KAYBETTİK

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

07.56 GOL KAÇTI

A Milli Takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Alper'in içeri çevirdiği topa vuran Can Uzun'un şutu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Deniz Gül'ün denemesi yan ağlarda kaldı.

07.37 FERDİ ÇIKTI, EREN GİRDİ

Su molasının ardından Ferdi Kadıoğlu kenara geldi, Eren Elmalı oyunda.

07.25 HAKAN'IN ŞUTU DIŞARIDA

Bu kez Hakan denedi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşu az farkla auta gitti.

07.13 MERİH VURDU, KALECİ ÇIKARDI

A Milli Takım gol arıyor. Merih Demiral'ın savunmadan çıkarak ceza sahasının epey dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.

07.11 İKİNCİ DEVREDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye-Paraguay maçının ikinci yarısı başladı. Ay-yıldızlılarda Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

06.56 İLK YARI SONA ERDİ

A Milli Takım, Paraguay karşısında mücadeleyi 1-0 geride tamamladı.

06.47 KIRMIZI KART

45+3' Paraguay 10 kişi kaldı. Millilerin rakibinde Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e söyledikleri nedeniyle VAR kontrolü sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

06.35 MERT MÜLDÜR'ÜN VURUŞU DİREKTEN DÖNDÜ

A Milli Takım direğe takıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.

06.30 TOPLA OYNAMADA DEV ÜSTÜNLÜK

Milli Takım'ımız yüzde 82, Paraguay yüzde 18 topla oynama oranı ile oynanıyor.

06.26 SU MOLASI

Karşılaşmada su molasına Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

06.13 A MİLLİ TAKIM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

A Milli Takım gole yaklaştı. Hızlı hücum fırsatı yakalayan millilerde ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

06.02 TÜRKİYE 0-1 PARAGUAY

Paraguay 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Galarza'nın şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

06.00 MAÇ BAŞLADI

Dünya Kupası'nda Türkiye - Paraguay mücadelesinde ilk düdük geldi.

05.16 MİLLİLERE ALKIŞ YAĞMURU

A Milli Takım futbolcuları, maç öncesi ısınmaya büyük bir destekle çıktı. Türk futbolseverler, millileri alkış yağmuruna tuttu.

Kaynak: Haber Merkezi