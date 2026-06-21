Almanya Geriden Geldi, Fildişi Sahili'ni Yıktı

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya Fildişi Sahili karşısında son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Her iki gol de sonradan oyunda giren Deniz Undav'dan geldi.

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Almanya Geriden Geldi, Fildişi Sahili'ni Yıktı
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2026 FIFA Dünya Kupası'na Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetle başlayan Almanya, D Grubu'ndaki ikinci maçında Fildişi Sahili ile karşı karşıya geldi. Toronto'daki BMO Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan Fildişi Sahili, 38. dakikada Franck Kessie'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

DENİZ UNDAV YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Almanya'da sahneye Deniz Undav çıktı. 60. dakikada oyuna giren tecrübeli futbolcu 68'inci attığı golle oyuna denge getirdi. Undav, uzatma dakikalarında bulduğu golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantilerken, Fildişi Sahili 3 puanda kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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