13 Yaşındaki Genç Camide Darp Edildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Büyük Cami’ne Kuran okumak için giden 13 yaşındaki genç hafız Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın tarafından şiddete mağruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur’an okumak için camiye gitti. Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın, ‘Ne bakıyorsun?’ diyerek 13 yaşındaki genci itekleyerek darp etti. Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu, "Camiye girdim ve oturdum. Beni darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. ‘Sen ne bakıyorsun?’ dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA