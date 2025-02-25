87 Yaşındaki Zekiye Teyze, 91 Yaşındaki Eşine Kapıyı Açmadı: Ekipler Harekete Geçti

Avcılar'da 87 yaşındaki Zekiye Pakel, alışverişten dönen eşine kapıyı açmayınca telaşlanarak önce komşuları ardından da ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin eve girmeye çalıştığı sırada kapıyı açan Zekiye Pakel duymadığını ve hiç bir şeyden haberi olmadığını söyledi.

Baran Şenel Baran Şenel
Son Güncelleme:

İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde 87 yaşındaki Zekiye Pakel alışverişten dönen 91 yaşındaki eşi Vehbi Pakel'e kapıyı açmayınca olanlar oldu.

Telaşlanan Vehbi Pakel'in önce komşularından ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istemesi üzerine ekipler harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polisler de pencereden ulaşarak eve girmeye çalıştıkları, kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı. Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine 'Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?' dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bir şeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler
İlişkiler
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edirne’de: Sonraki Durak Balkan Ülkeleri Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edirne’de: Sonraki Durak Balkan Ülkeleri
SAK Timlerinden Mavi Derinliklerde Anlamlı Kutlama SAK Timlerinden Mavi Derinliklerde Anlamlı Kutlama
91 Yaşındaki Sahafın Arşivi Meraklılarını Bekliyor 91 Yaşındaki Sahafın Arşivi Meraklılarını Bekliyor
Buzlanan Yolda Drift Atan Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarpmaktan Son Anda Kurtuldu Buzlanan Yolda Drift Atan Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarpmaktan Son Anda Kurtuldu
İçine Taş Koydukları Kar Toplarıyla 5 Aracın Camını Kırdılar: Kar Eğlencesi Kavgaya Döndü İçine Taş Koydukları Kar Toplarıyla 5 Aracın Camını Kırdılar: Kar Eğlencesi Kavgaya Döndü
Yol Verme Kavgası Büyüdü: Aileler Dahil Oldu Yol Verme Kavgası Büyüdü: Aileler Dahil Oldu
Sürpriz Misafirlerini Elleriyle Beslediler Sürpriz Misafirlerini Elleriyle Beslediler
Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Kamyonun Kapağı Açıldı 3 Çocuk Yaralandı Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Kamyonun Kapağı Açıldı 3 Çocuk Yaralandı
Başakşehir'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi Başakşehir'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kar Çalışması Sırasında Çığ Düştü: Operatör Son Anda Kurtuldu Kar Çalışması Sırasında Çığ Düştü: Operatör Son Anda Kurtuldu
İki Esnaf Birbirine Girdi... Tekme Tokatlı Kavga Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı İki Esnaf Birbirine Girdi... Tekme Tokatlı Kavga Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı
Dağ Keçileri İlçe Merkezinde Sürü Halinde Gezerken Turistlerin İlgi Odağı Oluyor Dağ Keçileri İlçe Merkezinde Sürü Halinde Gezerken Turistlerin İlgi Odağı Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi? EPDK Başkanı’ndan Gündem Olacak Çıkış: ‘Villada Oturanın Faturasını Devlet Neden Sübvanse Etsin?’ Elektrik Faturasına Zam Gelecek mi?
Özgür Özel Görüşmenin Detaylarını Anlattı: AKP'ye Katılan Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış Serap Yazıcı CHP'nin de Kapısını Çalmış
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı