87 Yaşındaki Zekiye Teyze, 91 Yaşındaki Eşine Kapıyı Açmadı: Ekipler Harekete Geçti

İstanbul'un Avcılar İlçesi'nde 87 yaşındaki Zekiye Pakel alışverişten dönen 91 yaşındaki eşi Vehbi Pakel'e kapıyı açmayınca olanlar oldu.

Telaşlanan Vehbi Pakel'in önce komşularından ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istemesi üzerine ekipler harekete geçti. Eve gelen sağlık ekipleri eşine ulaşamadığı için panikleyen Vehbi Pakel'i sakinleştirmeye çalışırken polisler de pencereden ulaşarak eve girmeye çalıştıkları, kendisinden haber alınamayan Zekiye Gönül Pakel dairenin önüne bekleyen polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açtı. Yaşamından endişe ettiği eşini sağlıklı olarak gören Vehbi Pakel, eşine 'Hayatımı mahvettin. Bu kadar gürültüyü nasıl duymazsın?' dedi. Zekiye Pakel, duymadığı için hiç bir şeyden haberi olmadığını söylerken Vehbi Pakel, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA