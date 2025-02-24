91 Yaşındaki Sahafın Arşivi Meraklılarını Bekliyor

Trabzon'da 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, 45 yıldır biriktirdiği binlerce kitap, pul, plak, dergi ve eski paralarla meraklıları buluşturuyor.

Baran Şenel Baran Şenel
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 91 yaşındaki sahaf Erdoğan Gönüller, 45 yıldır biriktirdiği binlerce kitap, pul, plak, dergi, kartpostal ve eski paralarla koleksiyon meraklılarını buluşturuyor.

Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle haftada yalnızca bir gün dükkanını açabilen Gönüller "Gençler okumalı, bilgiyi ancak böyle kazanabiliriz” diyor.

Kaynak: AA

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kitap
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