İçine Taş Koydukları Kar Toplarıyla 5 Aracın Camını Kırdılar: Kar Eğlencesi Kavgaya Döndü

Esenyurt'ta içine taş koydukları kar toplarını minibüslere fırlatan çocuklar, 5 aracın camını kırdı. Sultangazi’de ise seyir halindeki bir taksi şoförü, aracına kar topu atan gruba sinirlenerek aracı gençlerin üzerlerine sürdü. Kıl payı kurtulan gençler, taksiye tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Baran Şenel Baran Şenel
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İstanbul Esenyurt'ta içerisine taş koydukları kar toplarını fırlatan çocuklar 5 minibüsün camını kırdı. Sultangazi'de ise 4 gündür devam eden kar yağışının ardından bazı gruplar, yoldan geçen minibüs, otobüs ve taksilere kar topu atarak eğlendi. Bir grup gencin seyir halindeki taksiye kar topu fırlatmasına sinirlenen bir taksi sürücüsü aracı gençlerin üzerine sürdü, kar eğlencesi kavgaya döndü. Ezilmekten kıl payı kurtulan gençlerse taksiye tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Kaynak: DHA

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Kavga
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