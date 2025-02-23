İçine Taş Koydukları Kar Toplarıyla 5 Aracın Camını Kırdılar: Kar Eğlencesi Kavgaya Döndü

İstanbul Esenyurt'ta içerisine taş koydukları kar toplarını fırlatan çocuklar 5 minibüsün camını kırdı. Sultangazi'de ise 4 gündür devam eden kar yağışının ardından bazı gruplar, yoldan geçen minibüs, otobüs ve taksilere kar topu atarak eğlendi. Bir grup gencin seyir halindeki taksiye kar topu fırlatmasına sinirlenen bir taksi sürücüsü aracı gençlerin üzerine sürdü, kar eğlencesi kavgaya döndü. Ezilmekten kıl payı kurtulan gençlerse taksiye tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Kaynak: DHA