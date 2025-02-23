Sürpriz Misafirlerini Elleriyle Beslediler

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde piknik yapan bir arkadaş grubu, karlı havada aç kalarak ormandan gelen tilkiyi elleriyle besledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye Mahallesi'nde piknik yapan bir arkadaş grubu, karlı havada aç kalarak ormandan yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yere atılan kemikleri yemeye başlayan tilki, insanların varlığından rahatsız olmadı. Duruma alışan grup üyeleri, tilkiye doğrudan elleriyle et verdiler. Tilki, bir süre daha çevrede dolaştıktan sonra etlerin bir kısmını alarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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