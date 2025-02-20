Yürekleri Ağza Getiren Kaza: Kamyonun Kapağı Açıldı 3 Çocuk Yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağı, yol kenarındaki 3 çocuğa çarptı. Kazada çocuklar yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Baran Şenel
Mersin'in Erdemli ilçesindeki kaza yürekleri ağza getirdi. Bir kamyonun kapağı önce çocuklara, sonra araçlara çarptı.
M.K. yönetimindeki kamyonun kasasının kapağı, seyir halindeyken aniden açıldı. Kapak, önce 8 yaşındaki B.S., 13 yaşındaki E.S. ve 14 yaşındaki M.S.'ye, ardından park halindeki iki araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocukları Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise kamyon sürücüsü M.K.’yi gözaltına aldı.
Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: