İki Esnaf Birbirine Girdi... Tekme Tokatlı Kavga Güvenlik Kameralarına Böyle Yansıdı

Erzincan'da iki esnafın arasında çıkan tartışma kısa süre içinde tekme, tokat ve demirlerin konuştuğu kavgaya dönüştü. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Erzincan merkezde iki esnaf arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve demirlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine saldırırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Kavga Esnaf
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