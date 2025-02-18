1720 Metre Yüksekliğe Tırmanarak Bayrak Açtılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kındam Kule Tepe Zirve' tırmanışı, 6 dağcının katılımıyla Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarında gerçekleşti. 1720 Metre yükseğe tırmanan 6 dağcı Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

Baran Şenel Baran Şenel
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından şubat ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kındam Kule Tepe Zirve' tırmanışı, 6 dağcının katılımıyla Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarından başladı.

Batı rotasını tercih eden sporcular, kar kalınlığının bazı bölgelerde 50 santimetreyi bulduğu zorlu parkurda ilerleyerek 3,5 saat içerisinde zirveye ulaştı. Burada doğanın muhteşem manzarasıyla karşılaşan ekip, Türk bayrağını açarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Etkinlik hakkında konuşan Ali Kaymak, doğa sevgisini ve dağcılık kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra Kırşehir’in tanıtımına katkı sağlamak açısından bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

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