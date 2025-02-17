Yalova'da Alacak Verecek Kavgası: 1'i Polis 2 Yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polislerden birinin de yaralandığı kavgada, biri polis toplam 3 kişi yaralandı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı sonlandırmak için havaya uyarı ateşi açan ekipler, müdahale sırasında bir polis memurunun da yaralandığı olayda, toplamda 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan polis memurunun durumunun hafif olduğu, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Kavga Polis
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