Çocukların Torpille Oyunu Kötü Bitti!

Amasya'da çocukların attığı torpil, tek katlı metruk binada yangına sebep oldu. Yangın ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu söndürülürken, bina kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya'da Gökmedrese Mahallesi'ndeki tek katlı metruk binada saat 01.00 sıralarında, çocukların attığı torpil sonrası yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden Önder Baş, “Evde oturuyorduk, bir anda koku geldi. Dışarı baktığımızda evin içinden alevleri gördük. Hemen itfaiyeyi aradım. Ben sadece alevleri gördüm ama söylenilenlere göre torpil atmış" dedi.

Kaynak: DHA

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Amasya Yangın

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