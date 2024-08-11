Etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü!

16.00 sıralarında başlayan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

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Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, sürücüler araçlarla ilerlemekte güçlük çekti. Su dolan dükkanlarda da esnaf ve belediye ekipleri, tahliye çalışması başlattı. Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Kent merkezinde yağmur sularıyla dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yağmura sokakta yakalanan bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp, paçalarını yukarı çekerek yürüdü. Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, dükkanı su ile dolanlar kovalarla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

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