Kocaeli'yi Sağanak Yağmur Teslim Aldı, Yollar Nehre Döndü!

Kocaeli'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken, bazı işyerleri zarar gördü.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Cadde ve sokaklar edata nehre dönerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

SULAR ALTINDA KALDI

Yağış sebebiyle alışveriş mağazasında bulunan eşyalar ise sular altında kaldı.

Kocaeli'yi Sağanak Yağmur Teslim Aldı, Yollar Nehre Döndü! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kocaeli İzmit
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