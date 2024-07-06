Kocaeli'yi Sağanak Yağmur Teslim Aldı, Yollar Nehre Döndü!
Kocaeli'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken, bazı işyerleri zarar gördü.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklar edata nehre dönerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.
SULAR ALTINDA KALDI
Yağış sebebiyle alışveriş mağazasında bulunan eşyalar ise sular altında kaldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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