Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Taksici Dehşet Saçtı, Önüne Gelen Her Şeye Çarptı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alkollü olduğu belirtilen taksi şoförü, ortalığı savaş alanına çevirdi. O onlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 05.30 sıralarında havalimanına ait araç geçişinin bulunduğu noktaya alkollü gelen taksi şoförü, aracını rastgele sürmeye başladı.

Yol üzerindeki araçlara ardından da kaldırımı çarpan taksi şoförü bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

YAYALAR KAÇIŞMAYA BAŞLADI

O esnada orada bulunan yayalar, kaçışmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Taksici Dehşet Saçtı, Önüne Gelen Her Şeye Çarptı! - Resim : 1

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Sabiha Gökçen Taksi
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