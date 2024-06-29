Artvin'de Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü, ulaşıma kapandı!

Artvin'de Yusufeli Barajı sonrası yapılan T14 Tüneli'nde çatlaklar yerini çökmelere bıraktı. Tünel ulaşıma kapandı, alternatif yol trafiğe açıldı.

Son Güncelleme:
> <

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi çerçevesinde ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relokasyon yolları geçtiğimiz yıllarda hizmete açıldı.

Toplam 56,7 kilometre uzunluğundaki 39 adet tünelden biri olan Ahalt mevkiindeki T14 Tüneli'nde geçtiğimiz aylarda kayma meydana geldi.

TÜNEL ÇÖKTÜ

2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli'nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ederken, bugün sabah saatlerinde tünel içinde çökmeler yaşandı.

Artvin'de Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü, ulaşıma kapandı! - Resim : 1

TRAFİĞE KAPATILDI

Tünelin içinde bulunan beton bloklar düşüp karayoluna trafiğe kapattı. Şans eseri çökme anında tünelden araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Öte yandan, T14 tüneli için yapılan alternatif yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Artvin
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada Kadıköy'de restoran tavanının çökme anı kamerada
Diyarbakır ve Mardin'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: Alevler saniyede 200 metre ilerliyordu! Yangından sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı
Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası katliama dönüştü! Arazi anlaşmazlığı kavgası katliama dönüştü!
Iğdır'da yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı! Yayla konvoyuna saldırı düzenlendi: 20 yaralı!
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var! Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa yandı kavruldu, sokaklar terk edildi! Şanlıurfa yandı kavruldu, sokaklar terk edildi!
Bodrum'da kırmızı alarm verildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Kırmızı alarm verildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!
İstanbul'da büyük göç sürüyor, akın akın geldiler: Yoğunluk oluştu! İstanbul'da büyük göç sürüyor!
Baba sevgisi ve ilgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve mutlu! Baba sevgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve mutlu
İstanbul'da küfürler savurarak doktora saldırdılar! Küfürler savurarak doktora saldırdılar!
İstanbul'u akın akın terk ettiler, trafik boş kaldı! İstanbul'u terk ettiler, trafik boş kaldı
Antalya'da kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu! Kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! AKP'den 'enflasyon' oyunu!