Havuzda Dehşet Dolu Anlar... Güneşlenirken Ölümden Döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı Mahallesi'nde bulunan otelde geçen cumartesi günü saat 19.00 sıralarında; rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan 40 santim büyüklüğündeki baca kapağı havuz kenarında oturan kadının başına düştü.

Ağır yaralanan K.O. isimli kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, otel müdürü M.D. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA