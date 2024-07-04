AKP'li Başkan Sokak Ortasında Öldürülmüştü: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde Tunca Beldesi eski belediye başkanının vurularak hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Rize’nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in (56), bir manavda olduğu sırada Hüseyin Kumbasar ve ağabeyi Hasan Kmbasar bir anda işletmeye girerek Aytemiz’e saldırmaya başladı. Olayda Hüseyin Kumbasar belinden çıkardığı silahı eski Başkan Aytemiz’e doğrulttu. Gittikçe büyüyen kavga ardından caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin Kumbasar, tabanca ile eski AKP’li Tunca Belediye Başkanı Naci Aytemiz’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aytemiz, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın çıkış anları ise bir manavın güvenlik kameralarına yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey Hasan kumbasar ile bir kişi daha gözaltına alınırken, olayla ilgili bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA