Ahmet Naci Aytemiz cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli yakalandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski Tunca Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ardeşen Kaymakamlığı, soruşturma başlatıldığını ve iki şüpheli şahsın yakalandığını, bir şahsın ise yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Ardeşen Kaymakamlığı'nın açıklama şöyle:

"Daha önce husumetli oldukları bilinen ve Ardeşen ilçemiz Atatürk Caddesi üzerinde özel bir iş yerinde başlayan tartışma sonucu olayın caddeye taşmasıyla Akbank önünde karşılıklı silahlı çatışmaya dönüşmüş olup, taraflardan Tunca Eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır.

Olaya ilişkin Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Şüpheli şahıslar güvenlik güçlerimiz tarafından hızla tespit edilmiş olup iki kişi yakalanmış, bir kişinin yakalanma çalışmaları devam etmektedir."