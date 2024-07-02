Tepkilerin odağı Ümit Özdağ'dan Kayseri olayları sonrası çağrı

Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi'nde, pazar günü bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından istismar edilmesi üzerine başlayan olaylarda, mahalledeki pek çok işyeri ve araç tahrip edilmiş, bazı evlere saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayların ardından "Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayın sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir" ifadelerini kullanmış, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Erdoğan'a yanıt vererek, "Erdoğan, Kayseri'deki olaylardan muhalefetin kullandığı dili sorumlu tutmuş. Diğer muhalefet partilerinin bu konuda pek konuşmadıklarını göz önünde tutarsak kastının Zafer Partisi olduğunu anlamak zor değil" demişti.

'TÜRK DEVLETİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE YOLLAYACAĞIZ'

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda yurttaşlara seslenerek, "Bu insanları vatanlarına hukuk içerisinde Türk devletine ve milletine yakışır bir şekilde yollayacağız. Bunun yolu sokakta şiddet değil, sandıkta oydur" dedi.

Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki taşkınlıkları kontrol altına almak istediğini belirterek, "Sizlerin Mehmetçiğimize verebileceğiniz en büyük destek, öfkenizi sokağa değil sandığa yönlendirmek olmalı" ifadelerini kullandı.