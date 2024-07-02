Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin milli birliğinin korunmasının Türkiye'nin önceliği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"HER İKİ ARKADAŞIMIZLA YAKIN TEMAS HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldıkları hizmet bayrağını çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Mehmet Özhaseki kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize emek, fedakârlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum. Her iki arkadaşımızla inşallah yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz.

"TÜM PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bayram tatilinin 9 gün olması, okulların da kapanmasıyla vatandaşlarımız memleketlerine, tatil bölgelerine gönül huzuruyla seyahat etti. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güven ve huzur içinde gerçekleştirmesini temin etmek için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vatanımızın bekası, insanlarımızın güvenliği için yurt dışı ve yurt içinde kahramanca görev yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

"ÜLKEMİZİN AKCİĞERLERİNİ YAKAN FELAKETLERDE İHMAL VE KASTI GÖRÜYORUZ"

Çeşitli nedenlerden kaynaklanan anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'ndaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaz mevsiminin her geçen yıl sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Ülkemizin akciğerlerini yakan felaketlere baktığımızda ihmal ve kastı görüyoruz. Bölücü terör örgütün de orman yangınları yaktığını biliyoruz. Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık. 26 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracılığı ile bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Üzerindeki ekipmanları da en ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mızla yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 776 kulemizle ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz. İlk defa dönemimizde yapılan havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hızla karşılıyoruz. Yapay zeka tabanlı sistemler başta olmak üzere pekçok teknolojik imkanlar gücümüze güç katmaktadır. Gece gündüz demeden yangınlara karşı cansiperhane mücadele eden bütün kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaz sıcaklarının artık çok yoğun yaşandığı günlere girdik. En ufak ihmalin büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

"DEMOKRATİK, MÜREFFEH VE GÜÇLÜ BİR SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Suriyenin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin önceliğidir. Demokratik, müreffeh ve güçlü bir Suriye görmek istiyoruz.

Suriye'nin evlerini terk etmek zorunda kalmış milyonlar için güvenli, emin bir yer haline gelmesini herkesten daha çok biz arzu ediyoruz.

Böyle bir iklime ne kadar kısa sürede kavuşulursa herkes için, özellikle Suriye halkı için o kadar iyi olacaktır.

Biz ayrılıkları derinleştirmek yerine ortak paydayı büyütmek derdindeyiz.

İç siyaset gibi dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük faydalar olduğuna inanıyoruz.

Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa, geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz.

Elbette bunu yaparken Türkiye'nin menfaatlerini referans alacak ama bu süreçte bize güvenen, bize sığınan hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz.

Türkiye dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir ve olmayacaktır.

Solingen'de evlatlarını ırkçı teröre şehit vermiş bir millet olarak bize yakışmayan, inancımızla, kültürümüzle, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan sahnelerin yaşanmasına asla göz yummayız.

Kamu düzeni devletimizin kırmızı çizgisidir. Hangi bahaneyle olursa olsun bu hassas çizginin yok sayılmasına, çiğnenmesine eyvallah demeyeceğiz.

Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz"

Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, iş yerlerine zarar veren 474 provokatör gözaltına alındı."