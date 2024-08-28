Düğün Magandaları Yine Sahnede: Çekiciyle Yolu Kapatıp...

Yalova'da düğün konvoyunda bulunan çekicinin sürücüsü, caddeyi trafiğe kapattı. Damat ve gelin, arkadaşları ile caddede dakikalarca dans ederken, o anlar sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından polis araçların plakalarını ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

Yalova'da Kemerköprü Caddesi'nde düğün konvoyunda bulunan çekiciyle yol trafiğe kapatıldı. Araçlarından inen gelin ve damat, arkadaşları ile cadde üzerinde oynadı.

Daha sonra çekicinin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp, kapıyı açarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Ardından damat ve gelinin yakınları, bir başka mahallede bu kez çekicinin tavanına çıkıp oynadı.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra araçların plaka ve sürücülerini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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