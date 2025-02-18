Aracın Kaputundan Kurtarılan 'Mucize' Yavru Kedi Sıcak Yuvasını Arıyor

Ankara’da bir aracın kaputunda sıkışmış halde bulunan ve ağır yaralı olarak kurtarılan yavru kedi, geçirdiği ameliyatlar sonrası sağlığına kavuştu. Veterinerlerin özenli bakımıyla hayata tutunan ve iki bacağından ağır yaralanan kediye, yaşama azminden dolayı "Mucize" adı verildi. Şimdi ise ona sevgi dolu bir yuva aranıyor.

Yeniden Yürüyor

Veteriner Hekim Mert Küçükağdaş, yavru kediyle iki hafta önce tanıştıklarını ve ilk geldiğinde arka bacağının uyluk kemiğinden koptuğunu, ön bacağında ise doku kaybı ve parçalı kırıklar bulunduğunu belirtti. Durumunun ciddiyetine rağmen tedavisine hemen başlanan 'Mucize', başarılı operasyonlar sayesinde yeniden yürümeyi başardı.

"Onun için güzel bir yuva arıyoruz"

Küçükağdaş, yavru kedinin başlarda "Leblebi" ismiyle anıldığını ancak yaşama azmi ve mücadele gücü nedeniyle adının "Mucize" olarak değiştirildiğini ifade etti. Ameliyat sürecinde ön bacağındaki kemiğin bir kısmının korunarak protez takılma ihtimalinin sürdüğünü belirtti.

Veteriner Hekim Ceren Eroğlu ise özellikle engelli hayvanların sahiplenilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür sağlık sorunları olan kedilerin sokakta hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Sokak hayvanlarının zorlu koşullarda yaşadığını belirten Eroğlu, "Tek gözle, tek bacakla hayatta kalmaları çok zor. İnsanlar maalesef onlara zarar verdiklerinde bile umursamadan yollarına devam ediyor. Her sokak hayvanının sıcak bir yuvaya kavuşması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA