Dağ Keçileri İlçe Merkezinde Sürü Halinde Gezerken Turistlerin İlgi Odağı Oluyor

Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) “Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi”nde yer alan dağ keçileri, özellikle Tağar Çayı kıyısı, Kale Mahallesi ve Çukur Mahallesi civarında yoğun şekilde görülüyor.

Çemişgezek halkı, dağ keçilerini büyük bir sevgiyle karşılarken, ilçeye gelen turistler ise bu keçileri çobansız bir sürü sanıyor.

"Bizden Kaçmıyorlar"

Yöre halkından Ali Özdemir, dağ keçilerinin ilçenin doğasına farklı bir güzellik kattığını belirterek şunları söyledi:

"Hafta sonları Çemişgezek’te gezmeye çıktığımızda yaban keçilerini sürü halinde görmek mümkün. İnsanlardan kaçmıyorlar, sanki evcilleşmiş gibiler. Bu durum, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Yabancılar, bu keçileri evcil hayvan sanıyor ama aslında tamamen yabani türler. İlçe halkının duyarlılığı sayesinde bizden korkmadan rahatça dolaşıyorlar."

Çemişgezek halkının dağ keçilerine verdiği değer, bu hayvanların ilçede özgürce dolaşmasını sağlarken, doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuyor.

Kaynak: İHA