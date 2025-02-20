Başakşehir'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

İstanbul, Başakşehir'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, bazıları otobüs duraklarına sığınmak zorunda kaldı.

Baran Şenel Baran Şenel
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İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan buzlanma, işe gitmek isteyenleri zor durumda bıraktı. Kaldırımlarda yürümekte zorlanan bazı vatandaşlar yola inerek yürümeyi tercih etti.

Karın oluşturduğu kartpostallık manzaraları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise soğuktan korunmak için duraklara sığındı.

Kar yağışı altında evine gitmeye çalışan Abdülkadir Çokan, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: “Başakşehir’de yoğun bir kar yağışı var. Hastaneye geldik, ama yürümekte zorlanıyoruz. Yollar buz tuttu, araçlar kayıyor. Eve ulaşmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok zor” dedi.

Kaynak: DHA

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