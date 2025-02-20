Kar Çalışması Sırasında Çığ Düştü: Operatör Son Anda Kurtuldu
Van'ın Başkale ilçesi; Sualtı Mahallesi'nde, bir hafta önce çığ düşmesi nedeniyle yol kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladığı sırada aniden bir çığ daha düştü. İş makinesi karlar altında kalırken operatör saniyelerle kurtuldu.
Baran Şenel
Van'ın Başkale ilçesine 68 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi'nde, bir hafta önce çığ düşmesi nedeniyle yol kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı.
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Yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında çalışan kar savurma makinesinin üzerine aniden bir çığ daha düştü. İş makinesi karlar altında kalırken operatör saniyelerle kurtuldu. Olay sonrası yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden operatör, olayın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Olay sonrası yetkililer hızla bölgeye sevk edildi. Çığ altında kalan iş makinesi çıkarıldı, yol tekrar kullanıma açıldı.
Kaynak: DHA
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