Yol Verme Kavgası Büyüdü: Aileler Dahil Oldu

İstanbul, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Trafiğin ortasında çıkan kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA