Yol Verme Kavgası Büyüdü: Aileler Dahil Oldu
İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma ailelerin dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Baran Şenel
İstanbul, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Trafiğin ortasında çıkan kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
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