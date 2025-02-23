Buzlanan Yolda Drift Atan Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarpmaktan Son Anda Kurtuldu
İstanbul Şişli'de bir sürücü buzlanan yolda aracıyla drift atmaya başladı. Park halindeki araçlara çarpmaktan son anda kurtulan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Baran Şenel
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir sürücü buzlanan yolda drift atmaya başladı. Bir süre kendi etrafında dönen sürücü park halindeki araçlara çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anları cep telefonu kamerası böyle kaydetti.
Kaynak: AA
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