SAK Timlerinden Mavi Derinliklerde Anlamlı Kutlama

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.
Jandarma ekiplerinin dalış anları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük ilgi gördü.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, şehrin kurtuluş gününe özel bir etkinlik düzenledi. SAK timleri, Ganita açıklarında gerçekleştirdikleri dalışta, üzerinde "Trabzon’un Kurtuluşunu Mavi Derinliklerde Kutluyoruz" yazılı Türk bayrağını su altında açtı.

Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, şanlı bayrağın Karadeniz’in derinliklerinde dalgalanışı izleyenleri duygulandırdı. Klibin sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve kahraman gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan kutlama görüntüleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: AA

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